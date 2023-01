Die Transaktion steht im Einklang mit der Go-Forward-Strategie von Magna, die eine Beschleunigung der Investitionen in wachstumsstarken Bereichen vorsieht

Der kombinierte Pro-forma-ADAS-Umsatz wird für das Jahr 2024 auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt

Erweitert das ADAS-Portfolio von Magna um komplementäre Produkte, Kunden, Regionen, Engineering- und Software-Ressourcen

Keine wesentliche Veränderung des Verschuldungsprofils und weiterhin große finanzielle Flexibilität

AURORA, Ontario, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Geschäftsbereichs Veoneer Active Safety von SSW Partners für 1,525 Milliarden US-Dollar in Bar abgeschlossen hat, vorbehaltlich des Betriebskapitals und anderer üblicher Kaufpreisanpassungen. Dieser Geschäftsbereich wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar erzielen und damit das ADAS-Geschäft von Magna als weltweit führend positionieren.

Die Übernahme baut auf den Stärken von Magna im Bereich Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) auf und positioniert das Unternehmen mit umfangreichen Produkten und Fähigkeiten, um Kunden eine vollständige Palette an ADAS-Lösungen zu bieten.

Die Akquisition erweitert die ADAS-Kundenbasis und die geografische Diversifizierung von Magna und führt zu erheblichen technischen Ressourcen.

"Diese Akquisition steht im Einklang mit unserer Go-Forward-Strategie, Investitionen in wachstumsstarke Bereiche zu beschleunigen. Sie stärkt unsere Fähigkeit, Systemlösungen für Kundenbedürfnisse zu liefern, und positioniert Magna als führenden ADAS-Komplettanbieter', sagte Magna-CEO Swamy Kotagiri. "Wir planen, Innovation zu forcieren, indem wir auf den Stärken beider Organisationen aufbauen, einschließlich Kunden, Lieferanten, Technologiepartnern und Mitarbeitern. Ich freue mich, die talentierten Mitarbeiter von Veoneer Active Safety in unserer globalen Magna-Familie willkommen zu heißen.'

ÜBERBLICK ÜBER DIE TRANSAKTION

Erweitert Magnas ADAS-Sensor- und Komplettsystemkompetenz, einschließlich Radar, Kamera, ADAS-Steuergerät und Fahrerüberwachung.

2.200 neue Ingenieure, davon 1.800 für System-, Software- und Sensorentwicklung.

Der Umsatz von Veoneer Active Safety wird für das Jahr 2022 auf etwa 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2024 auf etwa 1,9 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Zusammen mit Magna Electronics wird der Geschäftsbereich voraussichtlich einen Pro-forma-ADAS-Umsatz von ca. 1,8 Mrd. USD im Jahr 2022 und ca. 3 Mrd. USD im Jahr 2024 erzielen und voraussichtlich einen höheren ADAS-Anteil pro Fahrzeug generieren.

Magna geht davon aus, dass das Verhältnis von bereinigter Verschuldung zu bereinigtem EBITDA bis Ende 2023 leicht über dem von Magna angestrebten Wert von 1,0 bis 1,5 liegen wird und dass das Unternehmen weiterhin über eine große finanzielle Flexibilität verfügt.

Barkaufpreis von 1,525 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich des Betriebskapitals und anderer üblicher Kaufpreisanpassungen.

Die Transaktion wird voraussichtlich gegen Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen sein, vorbehaltlich bestimmter behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.





ÜBER MAGNA

Magna ist mehr als einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Wir sind ein Unternehmen der Mobilitätstechnologie mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von 170.0001 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die darauf ausgelegt ist, Innovationen wie ein Start-up zu entwickeln. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Systemansatz für Design, Konstruktion und Fertigung, der nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs umfasst, sind wir in der Lage, die Mobilität in einer sich wandelnden Branche voranzutreiben. Unser globales Netzwerk umfasst 345 Produktionsbetriebe und 90 Zentren für Produktentwicklung, Engineering und Vertrieb in 28 Ländern.

MAGNA FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Certain statements in this press release constitute "forward-looking information" or "forward-looking statements" (collectively, "forward-looking statements"). Any such forward-looking statements are intended to provide information about management's current expectations and plans and may not be appropriate for other purposes. Forward-looking statements may include financial and other projections, as well as statements regarding our future plans, strategic objectives or economic performance, or the assumptions underlying any of the foregoing, and other statements that are not recitations of historical fact. We use words such as "may", "would", "could", "should", "will", "likely", "expect", "anticipate", "believe", "intend", "plan", "aim", "forecast", "outlook", "project", "estimate", "target" and similar expressions suggesting future outcomes or events to identify forward-looking statements. The following table identifies the material forward-looking statements contained in this document, together with the material potential risks that we currently believe could cause actual results to differ materially from such forward-looking statements. Readers should also consider all of the risk factors which follow below the table:

Material Forward-Looking Statement Material Potential Risks Related to Applicable Forward-Looking Statement Strategic benefits of the transaction, including market positioning in complete ADAS system



Inherent merger and acquisitions risks, including: unexpected costs, liabilities or delays; inability or failure to achieve intended benefits from the transaction; and/or loss of customers, suppliers, employees or other forms of business disruption; failure to obtain required governmental / regulatory approvals on the terms or at the timing expected

Acquisition integration risks, including the failure to realize anticipated synergies

Technology and innovation risks, including competitiveness of acquired technologies

Program launch risks

Semiconductor chip supply risks

Intense competition Financial impact of transaction, including Sales diversification, sales growth, content per vehicle opportunities, and expected synergies Same risks as above

Shifts in consumer take rates

Potential loss of material purchase order Leverage ratio Inherent merger and acquisitions risks, including: unexpected costs, liabilities or delays; inability or failure to achieve intended benefits from the transaction

Credit ratings changes Engineering & software resources and expertise



Acquisition integration risks

Attraction/retention of skilled labour, including failure to retain critical employees of either the acquired business or our own existing business

Labour disruption risk at acquired unionized facilities



Forward-looking statements are based on information currently available to us and are based on assumptions and analyses made by us in light of our experience and our perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other factors we believe are appropriate in the circumstances. While we believe we have a reasonable basis for making any such forward-looking statements, they are not a guarantee of future performance or outcomes. In addition to the factors in the table above, whether actual results and developments conform to our expectations and predictions is subject to a number of risks, assumptions and uncertainties, many of which are beyond our control, and the effects of which can be difficult to predict, including, without limitation:

Risks Related to the Automotive Industry



economic cyclicality;

regional production volume declines, including as a result of deteriorating vehicle affordability;

intense competition;

potential restrictions on free trade;

trade disputes/tariffs;

Customer and Supplier Related Risks



concentration of sales with six customers;

emergence of potentially disruptive EV OEMs, including risks related to limited revenues/operating history of new OEM entrants;

OEM consolidation and cooperation;

reliance on outsourcing;

shifts in market shares among vehicles or vehicle segments;

shifts in consumer "take rates" for products we sell; quarterly sales fluctuations;

potential loss of any material purchase orders;

a deterioration in the financial condition of our supply base;



Manufacturing/Operational Risks



risks arising from Russia's invasion of Ukraine and compliance with the sanctions regime imposed in response;

impact of the semiconductor chip shortage on OEM production volumes and the efficiency of our operations;

supply disruptions, including with respect to semiconductor chips;

regional energy shortages and price increases;

skilled labour attraction/retention;

product and new facility launch risks;

operational underperformance;

restructuring costs;

impairment charges;

labour disruptions;

risks related to COVID-19;

climate change risks;



IT Security/Cybersecurity Risk



IT/Cybersecurity breach;

Product Cybersecurity breach; Pricing Risks



Inflationary pressures;

pricing risks between time of quote and start of production;

price concessions;

commodity cost volatility;

declines in scrap steel/aluminum prices;



Warranty / Recall Risks



costs related to repair or replacement of defective products, including due to a recall;

warranty or recall costs that exceed warranty provision or insurance coverage limits;

product liability claims;



Acquisition Risks



inherent merger and acquisition risks;

acquisition integration risk;



Other Business Risks



risks related to conducting business through joint ventures;

our ability to consistently develop and commercialize innovative products or processes;

intellectual property risks;

our changing business risk profile as a result of increased investment in electrification and autonomous driving, including: higher R&D and engineering costs, and challenges in quoting for profitable returns on products for which we may not have significant quoting experience;

risks of conducting business in foreign markets;

fluctuations in relative currency values;

tax risks;

reduced financial flexibility as a result of an economic shock;

changes in credit ratings assigned to us;



Legal, Regulatory and Other Risks



antitrust risk;

legal claims and/or regulatory actions against us; and

changes in laws and regulations, including those related to vehicle emissions or made as a result of COVID-19.



In evaluating forward-looking statements or forward-looking information, we caution readers not to place undue reliance on any forward-looking statement. Additionally, readers should specifically consider the various factors which could cause actual events or results to differ materially from those indicated by such forward-looking statements, including the risks, assumptions and uncertainties above which are:

discussed under the "Industry Trends and Risks" heading of our Management's Discussion and Analysis; and

set out in our Annual Information Form filed with securities commissions in Canada, our annual report on Form 40-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, and subsequent filings.

Readers should also consider discussion of our risk mitigation activities with respect to certain risk factors, which can be also found in our Annual Information Form.

1 Die Zahl der Mitarbeiter umfasst mehr als 160.000 Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und mehr als 10.000 Mitarbeiter in bestimmten Betrieben, die nach der Equity-Methode bilanziert werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f41a6799-bf38-44f7-be93-d86064e2e625