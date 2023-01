Microsoft, Schneider Electric und Novo Nordisk haben sich als beliebteste Aktien in Artikel-9-Fonds herausgestellt. Wir nehmen ihre Nachhaltigkeitsstrategien unter die Lupe und stellen Fonds vor, die diese Unternehmen im Portfolio haben.Die Spitzenreiter in dunkelgrünen FondsDas Onlinemagazin FONDS professionell stellt in einem Artikel die Analyse des Kapitalmarktanalysten Jan Trachtler vom Multi-Familiy-Office HQ Trust vor. Diese untersucht, welche Aktien in den sogenannten dunkelgrünen Fonds am beliebtesten sind. Einige Unternehmen haben sich dabei als am stärksten vertreten herauskristallisiert. Auf Platz eins der beliebtesten Aktien steht unangefochten Microsoft, gefolgt vom französischen Elektrik-Unternehmen Schneider Electric und dem dänischen Pharmazeutik-Unternehmen Novo Nordisk. Wir werfen einen genauen Blick auf die Unternehmen und die Frage, warum sie bei den Fondsmanagern von Artikel-9-Fonds so hoch im Kurs stehen: Was sind ihre nachhaltigen Ansätze und in welchen Fonds sind diese Unternehmen stark gewichtet?

