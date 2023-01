EQS-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2022/vorläufiges Ergebnis



11.01.2023

Jahresabschluss 2022 / Vorläufiges Ergebnis Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2022 zeichnet sich nach einem herausfordernden Anlagejahr dennoch ein ungeprüfter handelsrechtlicher Jahresüberschuss von rund 0,95 Mio. EUR ab (Gj. 2021: Jahresüberschuss 3,5 Mio. EUR). Auch die Tochtergesellschaft Esterer AG, Altötting, an der die Allerthal-Werke AG knapp 89,7% der Aktien hält, konnte das Geschäftsjahr 2022 mit einem leicht positiven Jahresüberschuss abschließen (Gj. 2021: Jahresüberschuss 973 TEUR). Nach handelsrechtlichen Abschluss- und Ausweisvorschriften ist dieser Erfolg nicht im oben genannten Ergebnis der Allerthal-Werke AG abgebildet. Entsprechend dem Vorstandskonzept der Gesellschaft zur Verwendung des Bilanzgewinns (vgl. DGAP Corporate News vom 09. Dezember 2013) ergibt sich damit ein Dividendenvorschlag an die diesjährige Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG von voraussichtlich 0,50 EUR je Stückaktie (Vj. 1,10 EUR Dividende). Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der voraussichtlich am 21. April 2023 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen. Köln, den 11. Januar 2023 Der Vorstand Ansprechpartner bei Rückfragen: Thorsten Grimm Vorstand der Allerthal-Werke AG Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32 - 0 Fax (02 21) 8 20 32 - 30 E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de Internet: www.allerthal.de 11.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

