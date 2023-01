DJ XETRA-SCHLUSS/15.000er Marke im DAX zum Greifen nah

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ging es am Mittwoch mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 14.948 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit dem 18. Februar des vergangenen Jahres. Der Umsatz wuchs auf das höchste Niveau seit dem großen Terminbörsenverfall im Dezember, und auch die gute Marktbreite gilt als positives Zeichen. "Die 15.000er Marke rückt immer mehr ins Blickfeld", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Sollten die neuen US-Inflationsdaten am Donnerstag nicht enttäuschen, dürfte der DAX die "big figure" überwinden und zumindest bis Freitagabend weiter steigen, so ein weiterer Marktteilnehmer. Denn die großen Anleger hielten immer noch viel Liquidität, die dann an die Märkte strömen sollte. Umgekehrt sei aber auch das Enttäuschungspotenzial einer höheren Inflationsrate hoch, warnte Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

Weiter sehr fest im Markt lagen Bayer mit einem Plus von 3,6 Prozent. Hier stützte das Interesse aktivistischer Investoren. Nachdem sich jüngst Inclusive Capital mit knapp 1 Prozent an dem Pharmakonzern beteiligt hatte, soll nun auch Bluebell Capital eingestiegen sein. Die Investoren fordern eine Aufspaltung des Konzerns und einen Wechsel an der Unternehmensspitze.

Noch stärker nach oben ging es mit Siemens Energy, die 5,3 Prozent gewannen. Das Unternehmen ist Teil eines Konsortiums, das einen Milliardenauftrag für die Anbindung von Windparks in der Nordsee erhalten hat. Größter Gewinner waren Vonovia, die um 6,5 Prozent stiegen. Zu Vonovia wurde darauf verwiesen, dass Immobilienwerte marktbreit gesucht waren, so auch Deutsche Wohnen, TAG Immobilien oder Grand City in der zweiten und dritten Reihe.

Unter Druck gerieten Versicherungswerte. In London brachen die Aktien des Versicherers Direct Line um 23,5 Prozent ein - nach einer Gewinnwarnung und Dividendenaussetzung. Im Sog fielen Hannover Rück um 1,9 Prozent, Allianz und Munich Re um jeweils 0,4 Prozent. Daneben reduzierten sich Airbus um 1,1 Prozent: Hier haben die Auslieferungszahlen des Vorjahres nicht ganz die Markterwartungen getroffen.

Shop Apotheke nach Zahlen fest - SMA zweistellig

Bei Shop Apotheke Europe (+1,7%) haben sich sowohl der Umsatz als auch die Anzahl der Kunden im vergangenen Jahr spürbar erhöht. Zwar merkte die Citi zum Zwischenbericht an, der Konsens habe trotz eines Wachstums von 14 Prozent noch einen Tick mehr erwartet. Die Aktie stieg dennoch auf den höchsten Stand seit August.

In der dritten Reihe kletterten SMA Solar mit einer Kaufempfehlung von Jefferies um 14,5 Prozent auf den höchsten Stand seit über 10 Jahren. Dagegen gaben Cropenergies um 7,4 Prozent nach. Die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahrs sind von steigendem Preisdruck geprägt. Auch der Ausblick überzeugte nicht, hier wird das EBITDA zwischen 265 und 295 Millionen Euro gesehen, der Markt hatte aber schon über 300 Millionen Euro erwartet.

Wacker Chemie stiegen um 9,9 Prozent. Am Markt kursierte ein Gerücht, die EU wolle Unternehmen wie Wacker Chemie beim Bewältigen der Energiewende stärker und länger unterstützen als erwartet. Die Subventionen sollten höher sein als die für US-Unternehmen über den so genannten Inflation Reduction Act. Das Gerücht war zunächst nicht verifizierbar.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.947,91 +1,2% +7,36% DAX-Future 15.008,00 +1,2% +7,75% XDAX 14.947,15 +0,7% +7,77% MDAX 27.777,54 +1,4% +10,59% TecDAX 3.147,25 +1,8% +7,74% SDAX 12.852,34 +1,6% +7,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,52 +103 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 10 0 3.674,4 67,7 58,7 MDAX 37 12 1 719,8 38,4 33,4 TecDAX 21 9 0 779,8 24,4 20,5 SDAX 47 20 3 196,8 9,8 6,7 ===

