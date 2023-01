Zhongshan, China (ots/PRNewswire) -Changhong, ein führender chinesischer Hersteller von Elektrohaushaltsgeräten, und seine Premium-Marke CHiQ wurden neulich als eine der 10 besten globalen TV-Marken für 2022-2023 genannt. Die Global Top Brands ist eine Veranstaltung von Weltrang, die für Kompetenz, Professionalität und Glaubwürdigkeit steht - der Goldstandard der internationalen Unterhaltungselektronik. Die Liste der Global Top Brands 2022-2023 und eine Reihe von Auszeichnungen für einzelne Produkte wurden auf der 56. International Consumer Electronics Show (CES 2023) bekannt gegeben, einer der zehn wichtigsten jährlichen Veranstaltungen der globalen Technologiebranche, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfand. Die diesjährige CES markiert den Beginn einer breiten Offline-Erholung.Changhong hat die Marke CHiQ für langfristiges Wachstum in der Unterhaltungselektronik in privaten Haushalten mit Internetanschluss geschaffen. Die Marke bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Fernsehgeräte, Kühlschränke und Klimaanlagen. Changhong hofft, den Verbrauchern mit CHiQ ein komfortableres und unabhängigeres Wohnerlebnis bieten zu können.Seit 2017 expandiert CHiQ kontinuierlich in globale Märkte und ist in mehr als 30 Ländern und auf mehr als 40 marktübergreifenden E-Commerce-Plattformen vertreten, darunter Amazon, Lazada und Shopee. Die Auszeichnung mit dem Global TV Brands Top 10 Award 2022-2023 ist ein Zeugnis für den Erfolg von CHiQ. CHiQ wird durch seine eigene Stärke und die vielen Medienkanäle, über die die Marke beworben wird, bei Verbrauchern außerhalb Chinas immer bekannter, was den Einfluss der Marke erhöht.CHiQ hat es sich zum Ziel gesetzt, das Zuhause eines jeden Menschen zu einem Wohnraum zu machen, in dem er geistige Zufriedenheit findet. Dazu bietet CHiQ eine Reihe intelligenter, designstarker und innovativer Produkte an, die mit den Lebenswerten der Menschen in Einklang stehen (indem sie farbenfroh, ansprechend, positiv und erfreulich sind). Zu diesem Zweck entwickelte CHiQ die Idee von +Mehr ("Machen Sie MEHR aus Ihrem Leben"), woraus man die Begriffe +Design, +Spaß, +Kreativität, +Auswahl, +Stil und +Wert ableiten kann.Die Produktkategorien von CHiQ gehen heute über Fernseher, Kühlschränke und Klimaanlagen hinaus und umfassen auch Waschmaschinen, Monitore und Bodenkehrgeräte. Gleichermaßen wächst auch die Wettbewerbsfähigkeit der Produktlinie. Hochwertige Produkte sind die Grundlage der Marke. In diesem Sinne wird CHiQ seine technischen Fähigkeiten weiter ausbauen, um intelligente und zuverlässige Produkte zu liefern, die seinen Kunden ein digitales Smart Life ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1981274/image_5010092_23237735.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chiq-erhalt-internationale-auszeichnungen-fur-seine-starke-markenkraft-301719350.htmlPressekontakt:Zhong Yatian,yatian.zhong@changhong.comOriginal-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156285/5414246