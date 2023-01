(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.01.2023 - Technologiewerte verzeichnen am Mittwoch in der Breite Kursgewinne. In Frankfurt steigen die Papiere von SMA Solar deutlich. An der Wall Street klettern Tesla und Rivian. Für die Schwergewichte Alphabet und Microsoft geht es ebenfalls nach oben. Der DAX notiert gegen 17.00 Uhr 1,0 Prozent fester bei 14.928 Zählern, gestützt von Vonovia, Siemens Energy ...

