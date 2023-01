DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FURA Gems hat heute bekanntgegeben, dass es den Zertifizierungsprozess mit dem RJC eingeleitet hat und damit sein Engagement für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken unter Beweis stellt. Das Projekt wird von Mazars in der Schweiz geleitet. Mazars wird FURA Gems und alle seine Minenstandorte in Kolumbien (Smaragde), Mosambik (Rubine) und Australien (Saphire) durch den Prozess der RJC-Vorbereitung begleiten. FURA hat seinen australischen Standort bereits bei RJC registriert und wird nun versuchen, die Zertifizierung für die Gruppe und alle ihre Betriebsstätten auszuweiten. Mit der Unterstützung von Mazar will FURA den Zertifizierungsprozess bis zum 31. Dezember 2023 für alle seine Standorte abschließen.



Die Zertifizierung mit RJC ist Teil der ehrgeizigen ESG-Strategie, die FURA seit seiner Gründung im Jahr 2017 verfolgt. Anfang letzten Jahres gab FURA die Partnerschaft mit Gübelin bekannt, um die Rückverfolgbarkeit aller Steine über die Provenance Proof Blockchain zu ermöglichen. Die RJC-Zertifizierung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Erreichung der ehrgeizigen ESG-Ziele von FURA.

"Dies ist ein starkes Statement von unserer Seite, da wir die Zertifizierung aller unserer Minen, die Smaragde, Rubine und Saphire produzieren, einleiten", so Dev Shetty, Gründer und CEO von FURA Gems. "Der Zertifizierungsprozess ermöglicht es uns, unser Engagement seit unserer Gründung zu formalisieren: den Schmuckmarkt mit rückverfolgbaren, nachhaltig beschafften Farbedelsteinen zu versorgen. Um dies zu erreichen, haben wir Mazars als den idealen Partner für die Durchführung des Prozesses an unseren Produktionsstandorten und auf der Ebene des Hauptsitzes identifiziert. Mazars bietet die ideale Kombination aus regionaler Expertise und globaler Perspektive, die es uns ermöglicht, das Projekt mit einem Höchstmaß an Kompetenz und Professionalität durchzuführen."

Franck Paucod, Partner bei Mazars, dazu: "Wir freuen uns sehr, FURA Gems durch den anspruchsvollen Prozess der RJC COP-Zertifizierung zu begleiten. Die gleichzeitige Durchführung des Projekts für die drei (3) Minen zeigt das Engagement von FURA für einen verantwortungsvollen Bergbau. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unseren Erfahrungen im Edelstein- und Schmucksektor die FURA bei ihrem Engagement unterstützen können, einen soliden Rahmen für die RJC-Zertifizierung zu schaffen."

FURA Gems Inc. ist ein 2017 gegründetes Unternehmen, das den Bergbau und die Vermarktung von Farbedelsteinen betreibt. FURA hat seinen Hauptsitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter auf allen Kontinenten. Es ist das erste bahnbrechende, kreative und ethische Unternehmen, das das gesamte Spektrum der Farbedelsteine abdeckt. Das Unternehmen betreibt drei Tochtergesellschaften in Kolumbien, Mosambik und Australien, die Smaragde, Rubine sowie Saphire abbauen. FURA hat auch sein Explorationsprogramm in Madagaskar für den Abbau von Saphiren gestartet. Es ist das am schnellsten wachsende Farbedelstein-Bergbauunternehmen, das die Stabilität und Rückverfolgbarkeit von ethisch abgebauten Farbedelsteinen vom Rohmaterial bis zum Einzelhandel gewährleistet.

Mazars ist eine international integrierte Partnerschaft, die sich auf Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Beratung, Steuer- und Rechtsdienstleistungen spezialisiert hat. Mazars ist in mehr als 90 Ländern und Regionen der Welt tätig und verfügt über mehr als 44.000 Experten, die Kunden jeder Größe in jeder Phase ihrer Entwicklung unterstützen.

Mazars in der Schweiz ist auf die Uhren- und Schmuckbranche spezialisiert. Mazars kann Kunden entweder bei der Vorbereitung und Registrierung der RJC Code of Practice COP-Zertifizierung begleiten, wie dies bei FURA Gems der Fall ist, oder Audits für die Zertifizierung von Unternehmen gemäß dem RJC COP durchführen.

