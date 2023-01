Frankfurt/Main (ots) -EinladungZum Auftakt der Internationalen Grünen Woche 2023 steht die Ernährungs- und Agrarwirtschaft vor ungeahnten Herausforderungen: Wie kann die Landwirtschaft in Deutschland und Europa auch in unsicheren Zeiten ausreichend Nahrungsmittel für alle produzieren? Welche Auswirkungen haben die ambitionierten Pflanzenschutz-Reduktionspläne der EU auf die künftigen Erntemengen und welches Potenzial haben digitale und Präzisionslandwirtschaft, um den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln zu reduzieren? Und schließlich: Wie stellen wir in Zeiten von Gasmangel und Energiekrise sicher, dass der Landwirtschaft auch in Zukunft ausreichend Mineraldünger zur Verfügung steht; welche Ansätze zu einer CO2-freien Düngemittelproduktion gibt es?Über diese Fragen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen eines Pressegesprächs amDonnerstag, 19. Januar 2023, 13 Uhr, Messe Berlin, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> https://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/ (https://ots.de/4TXByh))Ihre Gesprächspartner sind:Michael Wagner, Präsident des IVA, BASF SEMarco Fleischmann, Vorsitzender des Fachbereichs Pflanzenernährung im IVA, YARA GmbH & Co. KGModeration:Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation des IVADer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/5414258