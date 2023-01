Einen Blitzstart zaubert heute Standard Lithium auf's Parkett. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent auf der Anzeigetafel. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bis heute markieren 4,13 USD dieses Hoch. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Standard Lithium. ...

