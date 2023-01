DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände kräftig gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. Januar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 18,961 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,694 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 14,9 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

Dekabank: Deutsches BIP überrascht im 4Q positiv

Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle rechnet nicht damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2022 gesunken ist. "Die bisher vorliegenden Daten deuten keinesfalls auf den eigentlich erwarteten Einbruch hin", sagt Scheuerle, der "eine positive Überraschung" für möglich hält. "Laut meinen Schätzern sind bis zu plus 0,4 Prozent möglich." Die größte positive Überraschung ist für Scheuerle der Einzelhandelsumsatz - trotz schlechter Prognosen des Einzelhandelsverbands sei das Weihnachtsgeschäft gut gelaufen, sagt er.

Kabinett beschließt beschleunigten Einsatz von Smart Metern

Das Bundeskabinett hat einem Gesetzentwurf zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende zugestimmt, der den flächendeckenden Einsatz von intelligenten Strommessgeräten beschleunigen soll. Darin ist erstmalig ein gesetzlich verbindlicher Rollout-Fahrplan vereinbart, der sich am Zieljahr 2030 orientiert. Solche sogenannten "Smart Meter" sollen dabei helfen, dass Verbraucher stärker von den dynamischen Stromtarifen profitieren und eine Überlastung der Stromnetze angesichts des steigenden Stromverbrauchs verhindert wird.

Wieler verlässt das RKI

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wird sein Amt auf eigenen Wunsch zum 1. April niederlegen, um sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre zu widmen. Der Schritt erfolge im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), gaben Gesundheitsministerium und RKI in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Für eine Übergangszeit werde Wielers Aufgabe durch seinen Stellvertreter Lars Schaade übernommen. In der Pandemiebekämpfung habe das RKI auf nationaler und internationaler Ebene eine zentrale Rolle gespielt. Wieler, der seit März 2015 an der Spitze des RKI steht, nannte es "ein Privileg", in dieser Krise an exponierter Position arbeiten zu dürfen.

Greta Thunberg am Samstag zu Protesten in Lützerath erwartet

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will sich an den Protesten gegen die Räumung des Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier beteiligen. Thunberg werde am Samstag zu einer Demonstration in die Region kommen, teilten die Organisatoren der Proteste mit. Thunberg gehört zu den international bekanntesten Klimaaktivisten.

EU-Parlamentspräsidentin will strengere Transparenzregeln für Abgeordnete

Wegen des Korruptionsskandals im EU-Parlament will Parlamentspräsidentin Roberta Metsola strengere Transparenzregeln für die Treffen von Abgeordneten mit Lobbyisten einführen. Abgeordnete und Mitarbeiter sollen "alle geplanten Treffen mit Dritten" im Zusammenhang mit Parlamentsentscheidungen öffentlich machen müssen, heißt es in einem Dokument, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Dies ist Teil eines Reformplans, den Metsola voraussichtlich am Montag bei der Plenarwoche in Straßburg vorstellt.

Asien-Pazifik-Ausschuss will ausgeglichene China-Strategie

Der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft (APA) hat sich für eine ausgeglichene China-Strategie der Bundesregierung ausgesprochen. Der APA plädierte dafür, dass die Bundesregierung die Risiken und Kosten einer angepassten Politik gegenüber China genauso im Blick behalte wie die vielschichtigen und langfristigen Herausforderungen, die sich aus Chinas globalen Ambitionen ergäben. Es gelte, einseitige Abhängigkeiten zu verringern, wirtschaftliche Chancen zu nutzen und bei globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten. Der 2019 von der EU-Kommission eingeführte und im Koalitionsvertrag bekräftigte "Dreiklang" Chinas als Partner, Wettbewerber und Systemrivale sei weiterhin der richtige Ansatz und Basis für eine weiterentwickelte China-Strategie.

Duda: Polen zur Lieferung von Leopard-Panzern an Ukraine bereit

Polen ist im Rahmen einer internationalen Koalition zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit. Das sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda im westukrainischen Lwiw. "Eine Kompanie von Leopard-Kampfpanzern wird im Rahmen einer Koalition übergeben, die sich derzeit bildet", sagte Duda.

FAA hebt Flugverbot für Inlandsflüge in den USA auf

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat den Inlandsflugverkehr in den USA wieder freigegeben, der wegen des nächtlichen Ausfalls eines wichtigen Computersystems gestoppt worden war. Der normale Flugbetrieb werde allmählich wieder aufgenommen. "Wir untersuchen weiterhin die Ursache für das anfängliche Problem", teilte die Federal Aviation Administration (FAA) per Twitter mit. Dabei geht es um ein System, das Piloten und Besatzungen über Sicherheits- und andere Fluginformationen benachrichtigt. Auf den Flughäfen Newark Liberty bei New York und Atlanta Hartsfield-Jackson hätten bereits wieder einige Abflüge stattgefunden.

