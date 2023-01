GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ER&D- Führerschaft in den Zinnov Zones 2022 erringen konnte. Der Bericht bietet ein 360-Grad-Feedback für Engineering und F&E-Serviceprovider, indem er ihre Fähigkeiten und Skalierbarkeit in wichtigen Märkten und für bedeutende Technologien identifiziert. Er wird von Unternehmensverantwortlichen genutzt, die danach streben, sorgfältig überprüfte Serviceprovider zur Unterstützung eines breiten Spektrums an Engineering-Projekten zu identifizieren. Derartige Ressourcen sind von zunehmender Bedeutung, da Investitionen in die digitale Transformation in allen Branchen rasch ansteigen, um eine steigende Nachfrage nach intelligenten, vernetzten und datengetriebenen Erfahrungen für Kunden und Firmenmitarbeiter gleichermaßen zu befriedigen.

Zinnov ist ein globales Management- und Strategie-Beratungsunternehmen mit einer mehr als 20-jährigen Erfahrung. Im Rahmen seiner jährlichen ER&D Services Zinnov Zones Bewertungen beurteilt das Unternehmen mehr als 50 globale Serviceprovider aus unterschiedlichen vertikalen Marktsegmenten, mikro-vertikalen Märkten und Geografien. Die erworbene Position von GlobalLogic als Spitzenreiter belegt, dass sich das Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung im Vergleich zu seinen Konkurrenten als anerkanntes, expansives Unternehmen erwiesen hat, insbesondere in Bezug auf:

Anerkanntes Unternehmen: nachgewiesene Spezialisierung; FuE-Praxisreife (Tiefe und Reife der Serviceleistungen); Innovation und IP (Internetprotokoll); Ökosystemanbindungen

Überprüfung seiner Anerkennung der Gesamtführerschaft GlobalLogic wurde in der Bereichsführerschaft für folgende vertikale Sektoren und Technologien bewertet:

Automotive (Automobilbranche)

Consumer Software

Data AI Engineering

Enterprise Software

Experience Engineering

Telecommunikations

Telehealth (Telemedizin)

Die Ausgabe der Bereichsbewertungen aus dem Jahr 2022 kennzeichnet nun bereits das siebte Jahr von GlobalLogic, in dem das Unternehmen einen Platz im allgemeinen Leaderquadranten des ER&D Services Ratings einnimmt, nachdem es sich erstmals im Jahr 2016 dort platzieren konnte. Während es vor drei Jahren erstmalig eine Gesamtführerschaftsposition bekleidete, konnte es seither seine Bewertung noch steigern und hat nun auch in mehreren zuvor dargelegten Unterkategorien höhere Bereichsführerschaftspositionen eingenommen.

"Die Anerkennung, die das Unternehmen im Rahmen der ‚Zinnov Zones'-Bewertung erhielt, ist ein unmittelbarer Beleg für die Genialität, das Bestreben und die Fähigkeiten, die unsere Teammitglieder rund um den Globus nachweisen konnten", so Arya Barirani, Chief Marketing Officer bei GlobalLogic. "Aus unserer Perspektive bestätigt diese Bewertung unsere anhaltende Fähigkeit, unsere Position in unterschiedlichen Märkten festigen zu können. Sie bestätigt darüber hinaus unser Engagement, unsere Erfahrung mit Technologien zu verbreitern, um die digitalen Transformationen der nächsten Generation voranzutreiben. Diese Investitionen in unsere Mitarbeiter, unsere Schulung und Anlagen wurden vollständig ausgearbeitet, um zur besseren Bedienung unserer Kunden beizutragen."

Sidhant Rastogi, Managing Partner, Zinnov, erklärte: "Die starke Konzentration von GlobalLogic auf den Aufbau von New-Age-Technologiekapazitäten in Verbindung mit seinen digitalen Beschleunigern und seinen eigenständigen Innovationslaboratorien unterstützte das Unternehmen, hochwertige Transformationen für seine Kunden voranzutreiben. GlobalLogic stärkt weiterhin seine digitale Kernkompetenz durch strategische Akquisitionen, wie Fortech, das es in die Lage versetzen konnte, sein Portfolio an Angeboten für unterschiedliche Technologien und Geografien auszubauen. Eine gut formulierte Wachstumsstrategie und ein datengetriebenes Konzept für sein breit gefächertes Spektrum an Digital Engineering Services Angeboten hat GlobalLogic unterstützt, seine führende Position bei den 2022 Zinnov Zones ER&D Bewertungen zu festigen."

Den 2022 ER&D Services Ratings Bericht und die Jahresberichte aus den Vorjahren finden Sie unter: https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/overall/2022.

Über Zinnov

Zinnov wurde im Jahr 2002 gegründet und ist ein globales Management- und Strategie-Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in New York, Santa Clara, Seattle, Houston, Bangalore, Gurgaon, Paris und Pune. Mit einem Team von erfahrenen Beratern verfügt Zinnov über Partnerschaften mit globalen Unternehmen, Fortune-2000-Unternehmen, globalen Systemintegratoren und Private-Equity-Firmen über ihre gesamte Wertschöpfungskette, um praktisch umsetzbare Erkenntnisse in Bezug auf Toptalente, Erträge, Innovationen, Skalierungen und Optimierungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter Zinnov.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

GlobalLogic ist eine Marke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

