An Dienstag hat Plug Power einen wichtigen Auftrag an Land gezogen und damit der jüngsten Erholung weitere Nahrung gegeben. Am Mittwoch setzt sich der Aufwärtstrend dynamisch fort, wodurch sich das Kursplus allein in der laufenden Handelswoche auf knapp 20 Prozent summiert. Das sind jetzt die nächsten Ziele für den Wasserstoffkonzern.

