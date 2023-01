Biontech hat das KI-Unternehmen Instadeep übernommen. Damit will sich das Biotechnologieunternehmen in der KI-gesteuerten Arzneimittelforschung und der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen weiterentwickeln. Die Transaktion umfasst laut Biontech 362 Millionen Pfund (umgerechnet rund 410 Millionen Euro) sowie Biontech-Aktien. Einige Anteile an Instadeep hielt das deutsche Biotechnologieunternehmen bereits ...

