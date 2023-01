TEMECULA, Kalifornien (USA), Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (die "Gruppe"), ein Unternehmen der Nikkiso Co., Ltd (Japan) Unternehmensgruppe, freut sich, die ersten FAT-Tests vor Ort in ihrer neuen Marineanlage in Busan, Korea, bekanntzugeben. Diese Leistung verdeutlicht das Engagement und die Unterstützung der Gruppe für das Wachstum des koreanischen Marktes.



Seit Juli 2022 werden in der 4.000 Quadratmeter großen Anlage Hochdruckpumpen-Skids hergestellt. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses FAT-Tests für die Hapag Lloyd AG (für das größte Brenngasversorgungssystem) demonstriert die Gruppe die Fähigkeiten ihres Werks und ihrer LN2-Testanlage (Flüssigstickstoff). Diese Einrichtung bietet weiterhin Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Wartung. Mit den Fertigungs- und Testkapazitäten für Hochdruckpumpen können den Kunden der Gruppen nun komplette Schiffslösungen angeboten werden.

Der FAT-Test ist vor der Auslieferung des Skids obligatorisch und prüft die Gesamtleistung (d. h. die maximale Durchflussrate der Pumpe, die Leistung des Verdampfers, das Schmierölsystem, das Stickstoffspülsystem, die Kryogenventile usw.). Es muss vom Schiffseigner, der Klassifikationsgesellschaft und den Kunden bezeugt werden, dass das Produkt seinen Leistungsanforderungen entspricht.

Laut Jay Lee, General Manager, Korea, "ist Nikkiso ACD seit über 20 Jahren der bevorzugte Lieferant für Brennstoff-Skids für die koreanische Schiffbauindustrie! Mit unserer neuen Skid-Packaging- und Testanlage in der Nähe der koreanischen Werften verfügen wir nun über noch größere Kapazitäten, um vor Ort Unterstützung zu leisten und die beträchtlichen weltweiten Anforderungen der Schifffahrt zu erfüllen."

"Dies ist ein wichtiger nächster Schritt für unsere Gruppe und den LNG-betriebenen Marinemarkt und ein erweiterter Nutzen für unsere Marinekunden. Nikkiso CE&IG wird nun in der Lage sein, komplette Systeme zu liefern und zu testen und unsere Kunden mit einer schlüsselfertigen Systemlösung zu unterstützen", so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President der Gruppe.

Kontaktinformationen:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - Korea

Hauptsitz & Werk: 83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea

Zweigstelle: Nr. 1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Korea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) produzieren und warten technische Ausrüstung für die Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmerückgewinnung. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam kontrollierten Gruppe von 20 Betriebseinheiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .