Am Standort von Chemours in Villers-Saint-Paul, Frankreich, werden 200 Millionen US-Dollar investiert, um globale Dekarbonisierungsinitiativen und die Beschleunigung der Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen

The Chemours Company ("Chemours") (NYSE: CC), ein globales Chemieunternehmen mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Titanium Technologies, Thermal Specialized Solutions und Advanced Performance Materials, gab heute eine Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekannt, um die Kapazität zu erhöhen und die Technologie für seine branchenführenden Ionenaustauschermedien Nafion voranzutreiben, die in der Herstellungsstätte von Chemours in Villers-Saint-Paul, Frankreich, angesiedelt werden sollen. Die Investition von Chemours baut auf den bestehenden Bemühungen in den USA auf, eine zuverlässige Lieferkette und robuste Kapazitäten zu haben, um die Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen. Es wird die wachsende Marktnachfrage nach sauberer Wasserstofferzeugung mit Wasserelektrolyseuren, Energiespeicherung in Durchflussbatterien und Wasserstoffumwandlung zum Antrieb von Brennstoffzellenfahrzeugen unterstützen und zu den europäischen und breiteren globalen Bemühungen beitragen, den Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen. Als Teil der Investition werden die Kapazitäten der regionalen Herstellungsstätte von Chemours erweitert, um den technologischen Fortschritt und neue Produkte für die weltweite Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen und voranzutreiben.

"Unsere Gesellschaft hat eine enorme Chance, eine nachhaltigere Zukunft aufzubauen, und dazu muss der Übergang zu sauberer Energie gehören. Die Chemie ist der Schlüssel zu dieser Zukunft und wird weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen, die Wasserstoffwirtschaft voranzubringen", sagte Mark Newman, Präsident und CEO von Chemours. "Chemours hat Frankreich für diese Investition in die Wasserstoffwirtschaft ausgewählt. Dies liegt an der starken Übereinstimmung zwischen unserer Vision für nachhaltiges Wachstum, dem Ziel der französischen Regierung, eine zuverlässige und starke Wasserstoffwirtschaft zu schaffen, und dem Bestreben der Europäischen Union, eine saubere Energiewende auf der Grundlage der im EU-Klimagesetz festgelegten Ziele zu erreichen. Mit dem hervorragenden Team an unserem Standort Villers-Saint-Paul, der umliegenden Gemeinde und der gesamten Region Hauts-de-France werden wir die Wirkung unserer Nafion Proton Exchange Membrane-Technologie erweitern, um die Dekarbonisierung auf globaler Ebene voranzutreiben."

Trotz des soliden Wachstums beim Einsatz grüner Wasserstofftechnologien bleibt der Ausbau der Kapazitäten und Kapazitäten der Lieferkette der Wasserstoffwirtschaft entscheidend, um das volle Potenzial der Wasserstoffenergie auszuschöpfen und die steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Nafion Proton Exchange Membrane Technologie (PEM) stellt eine der vielversprechendsten Lösungen für die Herstellung von grünem Wasserstoff dar, die mehrere Vorteile bietet, darunter eine schnellere Inbetriebnahme, weniger Komponenten, eine geringere Stellfläche, einfachere Wartung und Null-Emissionen in Verbindung mit erneuerbarer Energie.

"Die Weiterentwicklung der Wasserstoffwirtschaft ist ein Erfolgsrezept für Menschen und den Planeten, aber ihr Erfolg erfordert Produktleistung, Innovation, skalierbare Versorgung und verantwortungsvolle, nachhaltige Herstellung", sagte Denise Dignam, Präsidentin von Advance Performance Materials bei Chemours. "Chemours setzt sich dafür ein, den Übergang zu einer globalen Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen, und unsere Investition in Villers-Saint-Paul unterstützt dieses Ziel. Das Hinzufügen von Herstellungskapazitäten in Frankreich bietet Europa direkten, inländischen Zugang zu unseren Nafion Ionenaustauschermedien und erweitert gleichzeitig unsere globale Kapazität, um unseren Kunden beim Wachstum und der schnellen Implementierung von Wasserstofflösungen zu helfen."

Die Investition von Chemours unterliegt dem Erhalt aller üblichen Genehmigungen und Lizenzen, die für den Bau und den Betrieb am 40 Hektar großen Standort Villers-Saint-Paul erforderlich sind, was die Erweiterung der Ionomerproduktion und der damit verbundenen Membranen umfasst, um zusätzliche Kapazitäten in der Nafion-Materiallieferkette zu schaffen. Die Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar demonstriert das anhaltende Engagement von Chemours für eine verantwortungsbewusste Herstellung und unterstützt gleichzeitig das Ziel der Unternehmensverantwortung von Chemours bis 2030, 50 oder mehr seines Umsatzes mit Produkten zu erzielen, die zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen. Darüber hinaus wird die Standorterweiterung Arbeitsplätze in der Region Hauts-de-France schaffen, und Chemours erwartet etwa 80 Vollzeitstellen und etwa 50 langfristige Vertragsstellen.

Das Engagement von Chemours zur Unterstützung der Wasserstoffwirtschaft umfasst auch die Teilnahme und Unterstützung des Unternehmens an der Hydrogen Shot- und regionalen Wasserstoff-Hub-Initiative des US-Energieministeriums sowie die Gründung von The Clean Hydrogen Partnership und Center for Clean Hydrogen mit der University of Delaware. Das Unternehmen ist außerdem aktives Mitglied des Hydrogen Council, von Hydrogen Europe und der Renewable Hydrogen Coalition.

The Chemours Company (NYSE: CC) ist ein weltweit führender Anbieter mit führenden Marktpositionen bei Titanium Technologies, Thermal Specialized Solutions sowie Advanced Performance Materials und bietet seinen Kunden mit marktbestimmenden Produkten Anwendungsexpertise und Chemie-basierten Innovationen Lösungen für zahlreiche Branchen. Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen mit einer breiten Palette an Industrie- und Spezialchemikalien für Märkte wie Beschichtungen, Kunststoffe, Kälte- und Klimatechnik, Transport, Halbleiter und Unterhaltungselektronik, allgemeine Industrie sowie Erdöl und Erdgas. Unsere wichtigsten Produkte sind prominente Marken wie Ti-Pure, Opteon, Freon, Teflon, Viton, Nafion und Krytox. Das Unternehmen beschäftigt ca. 6.400 Mitarbeiter, hat 29 Herstellungsstandorte und betreut ca. 3.200 Kunden in etwa 120 Ländern. Chemours hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware und ist an der NYSE unter dem Kürzel CC notiert.

