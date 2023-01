Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Größtes Treffen seiner Art lobt die Rolle der Vision 2030 des Königreichs Saudi-ArabienMehr als 60 Minister und Delegationen, die für die Mineralien- und Metallstrategien ihrer Länder verantwortlich sind, nahmen am zweiten Ministertreffen teil, das vom Ministerium für Industrie und Bodenschätze von Saudi-Arabien im Rahmen des bisher größten Treffens dieser Art veranstaltet wurde. Dem Treffen, das heute in Riad stattfand, folgt das Future Minerals Forum (FMF) 2023, das vom 11. bis zum 12. Januar 2023 stattfindet. Das FMF wird unter der Schirmherrschaft von König Salman ibn Abd al-Aziz, dem Diener der beiden heiligen Stätten, ausgetragen.21 internationale Organisationen nahmen ebenfalls am Treffen teil, darunter die Weltbank, die Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und die internationale Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen IUCN, eine Nichtregierungsorganisation mit 400 Mitgliedern, die sich dem Naturschutz und der (https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_conservation) nachhaltigen Nutzung (https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_use) der natürlichen Ressourcen widmet.Seine Exzellenz Bandar Ibrahim Al-Khorayef, saudi-arabischer Minister für Industrie und Bodenschätze, eröffnete das Treffen mit einer Rede, in der er die Teilnehmer begrüßte und betonte, dass das Treffen die entscheidende Rolle widerspiegelte, die der Bergbau bei der Gestaltung unseres Übergangs zu einer nachhaltigen Zukunft und einer gerechten wirtschaftlichen Entwicklung spielt. Während der Schwerpunkt auf der Superregion lag, die sich von Afrika bis Zentralasien erstreckt, sagte er: "Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass Bergbauinteressen auf der ganzen Welt verfolgen, was wir diskutieren."Seine Exzellenz Al-Khorayef fügte hinzu: "Als wir vor einem Jahr das erste Ministertreffen organisierten, wollten wir das Bewusstsein für das Potenzial einer mineralbasierten Wirtschaftsentwicklung in unserer Region stärken. Wir wollten dieses riesige mineralische Kernland auf der Bühne des weltweiten Übergangs zu Netto-Null positionieren. Bei unserer zweiten Veranstaltung war das Interesse noch höher. Dies zeigt unser gemeinsames Engagement für den Netto-Null-Übergang und eine ressourceneffiziente, resiliente und verantwortungsvolle Zukunft. Es zeigt auch die Herausforderung, die dieser Wandel für unsere Generation darstellt."Mehrere Minister werden an den Konferenzsitzungen teilnehmen, vor allem Seine Königliche Hoheit, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, Energieminister; der saudische Minister für Investitionen Khalid Al-Falih; der saudische Minister für Industrie und Bodenschätze Bandar Ibrahim Al-Khorayef und der stellvertretende Bergbauminister Khalid Al-Mudaifer.Zu den bestätigten Rednern gehören führende Think Tank-Experten der Energie-, Mineralien- und Metallindustrie, darunter Mike Henry, CEO von BHP; Andrew Liveris, Vorsitzender von Lucid Motors; Roy Harvey, Präsident und CEO von Alcoa; Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO und Robert Wilt, CEO von Ma'aden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980978/FMF_Largest_Meeting.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bergbauminister-aus-mehr-als-60-landern-nehmen-am-ministertreffen-des-future-minerals-forum-teil-301719612.htmlPressekontakt:Mohammed Thamer,thamer.alsulimany@fleishman.com,+966 532802666Original-Content von: Future Minerals Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160972/5414287