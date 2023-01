Freiburg (ots) -



Ist das nun die vielbeschworene Rückkehr zur Normalität? Ende Januar fällt die letzte Maßnahme, die in aller Öffentlichkeit noch an die Corona-Pandemie erinnert hat. Keine Zugangsbeschränkungen, keine Testpflichten und nun auch keine Maskenpflicht im Personennahkehr mehr. Alsbald wird sie auch in Fernzügen fallen. Wie befreit werden sich da viele fühlen (...) Dabei ist das Coronavirus nicht verschwunden, und zudem geht die Influenza um. Viele Menschen müssen nun ihretwegen ins Krankenhaus. So viele, wie es in früheren Jahren und Jahrzehnten auf dem Scheitelpunkt heftiger Grippewellen waren. Noch eine Art der Rückkehr zur Normalität. Ans Maskentragen hat damals übrigens auch niemand gedacht. https://www.mehr.bz/khs12m



