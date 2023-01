NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 43,70 auf 40,00 Euro gesenkt. Analyst Akash Gupta rät den Anlegern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, nach dem zuletzt überdurchschnittlichen Lauf der Aktien Gewinne mitzunehmen. Mit Blick auf die Resultate des Staplerherstellers für das vierte Quartal ist er skeptisch und verleiht dem mit dem Status "Negative Catalyst Watch" für die Aktien Ausdruck. Gupta rechnet mit einer Konsolidierungsphase, der Ausblick für 2023 könnte enttäuschen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

