Von der FED werden in diesem Jahr keine großen Zinsschritte mehr erwartet, doch was, wenn die amerikanische Notenbank trotzdem weiter anhebt. Top-Ökonom Ricardo Reis warnt vor einem Crash. Die FED hob bei der letzten Sitzung die Zinsen auf 450 Basispunkte an und legte fest, dass es noch Anhebungen bis auf 525 Punkte geben soll. Der Markt allerdings geht davon aus, dass die Notenbank spätestens beim Schritt auf die 5-Prozent-Marke mit den Anhebungen ...

