Die J.P. Morgan Gesundheitskonferenz vom 9. - 12. Januar 2023 in San Francisco ist größte und informativste Konferenz für Investitionen im Gesundheitswesen, die führende Unternehmen der Branche zusammenbringt. Aufstrebende, schnell wachsende Unternehmen, innovative Technologieentwickler und Mitglieder der Investorengemeinschaft finden hier ebenfalls ihr Zuhause. So lässt Bayer Pharma Division Leiter und Vorstandsmitglied Stefan Oelrich mit Neuzulassungsmeldungen und Umsatzschätzungen auf Blockbuster-Niveau die Investorenherzen höher schlagen. Vier neue Medikamente könnten in der Spitze mehr als 12 Mrd. Euro Umsatz bringen. Auch Consumer Health legte aufgrund der erhöhten Selbstmedikation kräftig zu. Können diese beiden Sparten die Monsanto geplagte Crop-Science Division mitziehen? Erste Investoren wünschen sich einen Führungswechsel und streben eine Aufspaltung des Konzerns an, um Shareholder Value zu garantieren...

