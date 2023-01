DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES - Mercedes will die Elektromarke EQ auslaufen lassen. Der Name steht für "Electric Intelligence" und wird seit 2019 für die Typenbezeichnungen der vollelektrischen Mercedes-Modelle verwendet - vom kompakten EQA bis zur Spitzenlimousine EQS. Doch das dürfte sich bald ändern. Ab 2024 sollen alle neuen Stromer mit Stern auf das Zusatzlogo verzichten, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. (Handelsblatt)

GALERIA - Der Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof bereitet sich mit einem neuen Konzept auf die Zeit nach dem Insolvenzverfahren vor. Wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll nicht nur die Zahl der Filialen drastisch verringert werden, sondern das ganze Unternehmen sehr viel dezentraler organisiert werden. Den Informationen zufolge soll das Geschäftsmodell so geändert werden, dass die Führung der einzelnen Häuser deutlich mehr Entscheidungskompetenz bekommt. Auch werde das Sortiment der einzelnen Filialen künftig stärker auf die Wünsche der Kunden vor Ort abgestimmt. Das Unternehmen äußert sich bisher im Detail nicht zur künftigen Ausrichtung. (Handelsblatt)

WÜRTH - Der weltgrößte Befestigungs- und Montagespezialist hat seinen Umsatz um knapp 3 Milliarden Euro auf 19,95 Milliarden Euro gesteigert. "Hätte das Jahr nur einen Arbeitstag länger gedauert, wären wir über 20 Milliarden Euro gekommen", sagte Würth-Chef Robert Friedmann dem Handelsblatt. Auch das Betriebsergebnis ist um 18,1 Prozent von 1,27 auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen. (Handelsblatt)

DEEPL - Berichte über eine neue Finanzierungsrunde des Online-Übersetzers sorgen seit einigen Wochen für Schlagzeilen. An diesem Mittwoch hat es die Firma offiziell gemacht: Das Kölner Start-up, das es etwa mit dem Angebot des US-Technologiekonzerns Google aufnimmt, hat frisches Geld eingesammelt. Damit wird DeepL erstmals mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet und steigt in schwierigen Zeiten in den exklusiven Klub der sogenannten Einhörner auf. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2023 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.