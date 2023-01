(shareribs.com) London 12.01.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag weiter fest, nachdem es bereits am Mittwoch kräftig aufwärts ging. Die Marktteilnehmer setzen auf einen Anstieg der Nachfrage. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 6. Januar um 19,0 Mio. auf 439,6 Mio. Barrel angestiegen. Damit liegen die Bestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...