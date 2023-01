Europas größter Zuckerkonzern ist nicht nur süß, sondern auch scharf. Denn trotz gestiegener Kosten hat er in den ersten neun Monaten des im Februar endenden Bilanzjahres 2022/23 einen Wachstumssprung geschafft: Der Umsatz schnellte um mehr als ein Viertel auf 7,1 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) erreichte 805 (Vorjahr: 519) Mio. Euro und das Konzernergebnis 536 (261) Millionen Euro. Der Vorstand bekräftigte seine bereits angehobenen Jahresziele, die einen Umsatz von 9,7 bis 10,1 (Vorjahr: 7,6) Mrd. Euro vorsehen und ein Ebitda zwischen 890 bis 990 (692) Mio. Euro. Beim Konzernergebnis peilt man 530 bis 630 (332) Mio. Euro an. Da geht noch was...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





SUEDZUCKER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de