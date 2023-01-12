The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2023
ISIN Name
XS1750991744 TAHOE.GRP.GL 18/23
XS0836465608 CITIC 12/23 MTN
US500769FK50 K.F.W.ANL.V.13/2023 DL
XS0875759184 PWR GRID OF INDIA 13/23
XS0627333221 N.G.E.D.E.M. 11/23 MTN
XS0875343757 NATURGY FINANCE 13/23 MTN
XS0875871690 CHAMPION MTN 13/23 MTN
XS1115502988 ORANGE 14/UND. FLR MTN
XS1548792859 BERKSHIRE HATHAWAY 17/23
US85771PAG72 EQUINOR ASA 12/23
XS1934867893 CO. RABOBANK 19/23 MTN
DE000A1MA6C1 SAARLAND LSA.R.7 12/23
US86562MAW01 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
NZADBDT008C2 ASIAN DEV. BK 2023 MTN
XS1730873731 ARCELORMITTAL 17/23 MTN
US86562MAX83 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
XS1750113406 OMAN 18/23 REGS
XS2102889453 EIB 20/23 MTN
US78015K7D03 ROYAL BK CDA 20/23 MTN
US24422EVM82 JOHN DEERE C 21/23 MTN
US78015K7E85 ROYAL BK CDA 20/23 FLR
DE000HLB0YH0 LB.HESS.-THR.INFL.07A/13
CA459058GG23 WORLD BK 18/23 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2023
ISIN Name
XS1750991744 TAHOE.GRP.GL 18/23
XS0836465608 CITIC 12/23 MTN
US500769FK50 K.F.W.ANL.V.13/2023 DL
XS0875759184 PWR GRID OF INDIA 13/23
XS0627333221 N.G.E.D.E.M. 11/23 MTN
XS0875343757 NATURGY FINANCE 13/23 MTN
XS0875871690 CHAMPION MTN 13/23 MTN
XS1115502988 ORANGE 14/UND. FLR MTN
XS1548792859 BERKSHIRE HATHAWAY 17/23
US85771PAG72 EQUINOR ASA 12/23
XS1934867893 CO. RABOBANK 19/23 MTN
DE000A1MA6C1 SAARLAND LSA.R.7 12/23
US86562MAW01 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
NZADBDT008C2 ASIAN DEV. BK 2023 MTN
XS1730873731 ARCELORMITTAL 17/23 MTN
US86562MAX83 SUMITOMO MITSUI F. 18/23
XS1750113406 OMAN 18/23 REGS
XS2102889453 EIB 20/23 MTN
US78015K7D03 ROYAL BK CDA 20/23 MTN
US24422EVM82 JOHN DEERE C 21/23 MTN
US78015K7E85 ROYAL BK CDA 20/23 FLR
DE000HLB0YH0 LB.HESS.-THR.INFL.07A/13
CA459058GG23 WORLD BK 18/23 MTN
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