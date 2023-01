The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2023ISIN NameXS1750991744 TAHOE.GRP.GL 18/23XS0836465608 CITIC 12/23 MTNUS500769FK50 K.F.W.ANL.V.13/2023 DLXS0875759184 PWR GRID OF INDIA 13/23XS0627333221 N.G.E.D.E.M. 11/23 MTNXS0875343757 NATURGY FINANCE 13/23 MTNXS0875871690 CHAMPION MTN 13/23 MTNXS1115502988 ORANGE 14/UND. FLR MTNXS1548792859 BERKSHIRE HATHAWAY 17/23US85771PAG72 EQUINOR ASA 12/23XS1934867893 CO. RABOBANK 19/23 MTNDE000A1MA6C1 SAARLAND LSA.R.7 12/23US86562MAW01 SUMITOMO MITSUI F. 18/23NZADBDT008C2 ASIAN DEV. BK 2023 MTNXS1730873731 ARCELORMITTAL 17/23 MTNUS86562MAX83 SUMITOMO MITSUI F. 18/23XS1750113406 OMAN 18/23 REGSXS2102889453 EIB 20/23 MTNUS78015K7D03 ROYAL BK CDA 20/23 MTNUS24422EVM82 JOHN DEERE C 21/23 MTNUS78015K7E85 ROYAL BK CDA 20/23 FLRDE000HLB0YH0 LB.HESS.-THR.INFL.07A/13CA459058GG23 WORLD BK 18/23 MTN