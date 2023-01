In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022|23 (1. März bis 30. November 2022) verzeichnete der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana Umsätze in Höhe von 2.742,5 Mio. Euro, was einem Anstieg um 26,4 Prozent entspricht. Ein wesentlicher Treiber waren u.a. die gegenüber der Vergleichsperiode gestiegenen Ethanolpreise, aber auch gestiegene Zuckerverkaufspreise, ebenso wie preisbedingte Umsatzanstiege bei Fruchtzubereitungen. Das operative Ergebnis stieg um 77,0 Prozent auf 121,6 Mio. Euro (Q1-3 2021|22: 68,7 Mio. Euro). Ein wesentlicher Treiber für die Ergebnisverbesserung sei der Turn-Around im Segment Zucker im laufenden Geschäftsjahr gewesen, so das Unternehmen. Eine außerordentliche Abschreibungen auf Goodwill und Assets im ...

