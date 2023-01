Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Derzeit gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was die US-Notenbank an Zinserhöhungen in Aussicht stellt und dem, was marktseitig eingepreist wird, so die Analysten der Helaba.Während vonseiten der FED das Zinstop bei 5,00 bis 5,25% gesehen werde und das hohe Niveau für eine längere Zeit gehalten werden solle, würden die FED-Funds-Futures ein Zinshoch von unter 5,0% zur Mitte dieses Jahres einpreisen. Danach werde wieder mit sinkenden Zinsen gerechnet und so stehe der Satz per Ende 2023 bei 4,50%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...