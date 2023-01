(shareribs.com) Chicago 12.01.2023 - Die Sojabohnen bewegen sich im elektronischen Handel nach oben. Die Marktteilnehmer erwarten eine steigende Nachfrage in China. Am heutigen Donnerstag wird der WASDE-Bericht des USDA erwartet. Am Mittwoch wurde der breitere Markt von der Fantasie einer steigenden Nachfrage in China getrieben. Nicht nur die Ölpreise kletterten dabei deutlich, auch für die Sojabohnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...