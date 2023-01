Der DAX hat es geschafft. Erstmals seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 ist der deutsche Leitindex über 15.000 Punkte geklettert. Mehr als 1.000 Punkte Plus stehen damit seit dem Jahreswechsel zu Buche. Doch der Blick der Anleger geht bereits in die USA, wo am Nachmittag die wichtigen Inflationsdaten anstehen.Der Sprung über 15.000 ist ein starkes Zeichen der Bullen. Eine nachlassende Inflation könnte für weiteren Kaufdruck sorgen. Gerechnet wird für den Dezember in den USA mit einer ...

