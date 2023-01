An den US-Börsen stieg am Mittwoch der Optimismus der Marktteilnehmer deutlich an. Heute steht die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember an. Die US-Inflationsdaten dürften ein wichtiges Signal liefern, welchen Spielraum die Fed für eine moderatere Geldpolitik in den nächsten Monaten besitzt. Angesichts der positiven Erwartungen legten die großen US-Indizes gestern signifikant zu. Der Dow Jones beendet den Handel mit einem Plus von 0,80 % bei 33.973 Punkten, während der S&P 500 um 1,28 % auf 3.969 Punkte zulegte. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg sogar um 1,76 % auf 11.402 Punkte. An den deutschen Börsen nimmt der Dax unterdessen weiter Anlauf auf die Marke von 15.000 Punkten. Der deutsche Leitindex eröffnete heute Morgen den Handel mit einem Plus von 0,16 % bei 14.972 Punkten und konnte im weiteren Verlauf des frühen Handels noch etwas zulegen.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de