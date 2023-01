Nach kräftigen Kursgewinnen zum Jahresstart ist die Bayer-Aktie am gestrigen Mittwoch an die 200-Tage-Linie herangelaufen. Rückblick: In acht starken Handelstagen hat die Bayer-Aktie im noch jungen Jahr 2023 bereits 15,7% an Wert zugelegt - 12,4% allein in den vergangenen vier Sitzungen. Dabei haben die Kurse mit der 100- und 50-Tage-Linie sowie dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...