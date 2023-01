Köln (www.anleihencheck.de) - Das zurückliegende Börsenjahr dürfte vielen Anlegern als besonders herausfordernd in Erinnerung bleiben, so Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.Am deutschen Aktienmarkt habe es zum Beispiel gleich drei scharfe Korrekturen gegeben, jeweils gefolgt von kräftigen Aufwärtsbewegungen, zuletzt in den Monaten Oktober/November. Zudem seien die Rentenmärkte als Korrektiv der Aktienmärkte vollständig ausgefallen. Eine solche Achterbahnfahrt sei - sofern keine neuen geopolitischen Krisen aufkämen - für das neue Jahr zwar nicht zu erwarten, dennoch seien die Herausforderungen mit hohen Inflationsraten und bevorstehender Rezession nicht gerade klein. Sparpläne auf globale Aktienanlagen seien vor diesem Hintergrund nach wie vor eine gute Wahl. Auf der Rentenseite seien Anleihen mit guter Qualität und kurzen Restlaufzeiten wieder interessant für einen Einstieg. ...

