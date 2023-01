Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) profitierte im vergangenen Jahr stark von den gestiegenen Preisen und den Zinsschritten der Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Habe der Leitzinssatz im Mai 2020 noch bei tiefen 0,25% gelegen, so sei dieser bis Juni 2022 auf 7,00% gestiegen. Dennoch sei der Realzins stark negativ gewesen, weil die Inflation Spitzenwerte im September 2022 von 18,00% erreicht habe. Seither sei die Teuerung auf 16,20% zurückgegangen. Am Ende des Zinsanhebungszyklus sei die CZK unter Druck geraten. Die Notenbank habe die starke Krone mittels Interventionen verteidigt und auf eine Rückkehr der Preissteigerungen in Richtung der Höhe des Leitzinssatzes gesetzt. ...

