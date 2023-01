Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Dezember 2022 ihre Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben - der Einlagezinssatz beträgt nun 2%, so die Analysten von Postbank Research.Auf den beiden Sitzungen zuvor seien die Erhöhungen mit je 75 Basispunkten höher ausgefallen. Da die EZB-Inflationserwartung selbst für 2025 mit 2,3% oberhalb des anvisierten Ziels von 2% liege, seien bereits weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt worden. Außerdem möchten die Währungshüter ab März damit beginnen, einen Teil der auslaufenden Anleihen, die unter dem Asset Purchase Programme (APP) in den vergangenen Jahren erworben worden seien, nicht wieder zu reinvestieren. Die auslaufende Unterstützung dürfte am Anleihemarkt in den kommenden Monaten tendenziell zu steigenden Renditen führen. ...

