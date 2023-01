Die Analysten der Deutschen Bank nehmen einige Änderungen an ihrem Modell zur Aktie von Beiersdorf vor. So rechnen sie langfristig mit einem höheren Wachstum bei den Norddeutschen. Gingen sie bisher von 3 Prozent aus, so werden in der aktuellen Analyse 4 Prozent genannt. Die langfristigen Aussichten haben sich unter der aktuellen Unternehmensführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...