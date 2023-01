Powercell springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund zwei Prozent zubuche. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 11,94 EUR zu haben. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Die Spannung bei Powercell ist also auf dem Siedepunkt.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Wenn es danach geht, verläuft Powercell nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 13,66 EUR befindet. Die heutige Rallye ist also ...

