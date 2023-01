LEG Immobilien katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund drei Prozent zubuche. Damit kostet ein Anteilsschein nun 74,20 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 73,50 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die bei LEG Immobilien eher fallende Kurse erwarten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...