Hamburg (ots) -Wer fährt 2023 für Deutschland zum ESC-Finale nach Großbritannien? Das entscheidet sich am Freitag, 3. März, in der Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool". Das Erste zeigt die Show um 22.20 Uhr live aus den MMC Studios in Köln. Moderatorin ist Barbara Schöneberger. Die Sendung ist zudem live auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen. Beide zeigen bereits ab 21.20 Uhr live aus Köln auch das Warm-Up für die Show. Die Plattform TikTok wird den Vorentscheid mit Backstage-Videos begleiten.Die Acts für den Vorentscheid sucht die ESC-Redaktion im NDR aus allen Bewerbungen aus. Zu diesem Team gehören beratend Expertinnen und Experten aus der Musikbranche, der deutschen ESC-Delegation, der internationalen ESC-Welt sowie der ARD-Popradios. Wie viele Musik-Acts dabei sind, ist derzeit noch offen. Wer sich über TikTok beworben hat und das dort stattfindende Voting für sich entscheidet, ist direkt beim Vorentscheid dabei. Das Voting beginnt am 27. Januar; das Ergebnis verkündet eurovision.de am 4. Februar um 18.00 Uhr live.Für die Live-Übertragung von "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" erstellt der NDR Untertitel und eine Hörfassung. Zudem ist die Show in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zu sehen. Dabei präsentieren die Gebärdensprachdolmetscher*innen auch die Songs. Diese Fassung läuft im Livestream auf www.eurovision.de. Im Ersten gibt es das Finale in DGS über HbbTV.Die Siegerin oder der Sieger des ESC-Vorentscheids vertritt Deutschland am 13. Mai 2023 beim ESC-Finale im englischen Liverpool. Das Erste überträgt die größte Musikshow der Welt live ab 21.00 Uhr.Weitere Details zum ESC-Vorentscheid wird der NDR später veröffentlichen.Mehr Informationen zum ESC und zum Auswahlverfahren gibt es unter eurovision.de.