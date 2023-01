H2 Mobility hat an der Berliner Shell-Tankstelle im Tempelhofer Weg 102 eine Wasserstoff-Station eröffnet. Mit über 850 Kilogramm Wasserstoff soll die neue Anlage eine der leistungsfähigsten Stationen Europas sein. Diese hohe Leistung hat einen einfachen Hintergrund. Die H2-Tankstelle am Tempelhofer Weg ist die fünfte Station von H2 Mobility in Berlin. Sie steht nun regulär für Betankungen bei 350 ...

