© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Der Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones prognostiziert für 2023 eine enorme Nachfrage nach US-Aktien. Diese könnte den Markt durch das schwierigste wirtschaftliche Umfeld seit 40 Jahren führen, so Jones.

"Wir haben wahrscheinlich einen Nachfrageüberhang von knapp einer Billion US-Dollar bei US-Aktien", zitiert CNBC Jones. "Woher sollen die Verkäufe kommen, um das auszugleichen, was aus Rückkäufen und aus einer Kombination von Rückkäufen und Fusionen und Übernahmen kommt? Das ist ein erheblicher Betrag."

Der S&P 500 hat mit einem Verlust von fast 20 Prozent sein schlechtestes Jahr seit 2008 hinter sich und eine dreijährige Gewinnsträhne unterbrochen. Die Fed hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben und signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen folgen könnten, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Der Gründer und Chief Investment Officer von Tudor Investment ist überzeugt, dass die Fed die Wirtschaft nicht kaputt machen werde. Er verglich Powells Kampf gegen die Inflation mit dem Versuch einer perfekten Mondlandung und sagte, der Fed-Vorsitzende stehe vor dem schwierigsten wirtschaftlichen Umfeld seit 40 Jahren.

"Wenn [Powell] Erfolg hat, könnten die Aktien in diesem Jahr um sieben bis acht Prozent steigen, aber wenn sich die Inflation verschlechtert, wird er die Zinsen weiter anheben müssen, was das Risiko eines Abschwungs erhöht", so Jones gegenüber CNBC.

In diesem negativeren Szenario von Jones könnte die Fed die Zinssätze so weit anheben, bis die Wirtschaft so stark schrumpfe, dass Kleinanleger einen Teil der rekordhoch bewerteten Aktien, die sie 2020 und 2021 gekauft haben, abstoßen würden.

"Es müsste schon etwas Negatives passieren, damit der Aktienmarkt deutlich nach unten geht", so Jones. Und weiter: "Die Inflation müsste zu hoch sein, oder [der Aktienmarkt] müsste überspannt werden, um eine größere wirtschaftliche Kontraktion zu erzeugen, damit der Markt nach unten dreht. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Aktienmarkt stark bleiben."

Jones betonte allerdings, dass vieles davon abhänge, wie sich die Inflation entwickle. Heute werden die US-Inflationszahlen für Dezember veröffentlicht.

Rezession, Sell-Off, Schwarze Schwäne: Startet im neuen Jahr die Jahrhundert-Rezession oder stehen wir tatsächlich vor einem neuen Bullenmarkt? Egal wie: Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Jahresausblick inklusive Crash-Strategie im kostenlosen Report. Hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion