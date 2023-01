K+S - Weitere Stärke würde ein Kaufsignal generieren!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: SDF ISIN: DE000KSAG888



Rückblick: K+S (Kali + Salz) ist ein deutsches Bergbauunternehmen, welches seine Schwerpunkte in der Kali- und Salzförderung hat. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen ist K+S in Europa der mit Abstand größte Anbieter und zählt zu den leistungsstärksten Herstellern weltweit. Mit dem Aktienkurs des Düngemittelherstellers ging es in den letzten beiden Monaten 2022 kräftig nach unten. 2023 konnten die Bullen den EMA-50 wieder zurückerobern.

Meinung: K+S profitiert von einer starken Nachfrage nach Düngemitteln. Der Kalimangel sorgt dabei für Rekordgewinne. Auch die gesunkenen Gaspreise spielen K+S in die Karten. Charttechnisch sieht es nach der letzten Talfahrt wieder besser aus. Die Bullen konnten nicht nur die Abwärtstrendlinie überwinden, sondern auch die 50-Tagelinie wieder zurückerobern. Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Unter dem EMA-50 sollten die Kurse aber nicht mehr schließen, denn dann wären erst einmal die Bären wieder am Zug.

Chart vom 12.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.62 EUR



Setup: Bei Kursen über 20.80 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-50 absichern.

Meine Meinung zu K+S ist neutral



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SDF



