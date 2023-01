Die Euphorie ist wieder da an der Wall Street: sogennante Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond oder auch AMC stiegen gestern massiv - das erinnert an das Jahr 2021, als eben diese Meme-Aktien im Rahmen der ultralaxen Geldpolitik der Fed geradezu explodierten. Damit zeigt sich eine Art "Echo-Blase" nach dem Motto: die Tiefs an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...