Sowohl der größte Vermögensverwalter BlackRock, als auch die Investmentbank Goldman Sachs haben Entlassungen angekündigt. Doch was verrät das über den aktuellen Markt und die anstehende Rezession im Jahr 2023. Erstmals seit 2019 gibt es wieder Entlassungen bei den großen Geldhäusern an der WallStreet und das nicht zu knapp. Der Vermögensverwalter BlackRock, in Deutschland durch die iShares Produkte bekannt, verkündete kürzlich rund 500 Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...