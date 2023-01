Die Aktien von Sono Motors (WKN: A3C7QW) sind am Mittwoch an der Nasdaq-Börse um knapp +5% auf 0,88 US$ hochgesprungen, nachdem das Start-up einen Teilerfolg seiner Crowdfunding-Aktion zur Rettung des Sion-Projekts bekanntgegeben hat. In zwei Wochen ist Tag der Abrechnung. Macht es für Anleger Sinn, auf den Erfolg der Kampagne zu wetten? Die Solarauto-Firma Sono Motors wurde vor sechs Jahren von drei jungen Münchenern gegründet und im Herbst 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...