Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte seine steigende Tendenz aus der vergangenen Handelswoche fort, so die Börse Stuttgart.Am Freitag habe er sein Wochenhoch bei 137,47 Punkten erreicht. Die aktuelle Woche habe er mit einem Abschlag bei 137,26 Prozentpunkten begonnen. Bis Dienstagnachmittag sei er weiter auf 136,10 Punkte gefallen. Danach habe der Euro-Bund-Future gedreht und sei am Mittwochvormittag bis auf 137,25 Prozentpunkte gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf habe das Niveau gehalten werden können, am Donnerstagvormittag notiere der Euro-Bund-Future bei 137,74 Punkten. ...

