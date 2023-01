DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Würzburg (pta/12.01.2023/13:50) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Koenig & Bauer AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900IQ90WSXBWSTD78 Straße, Hausnr: Friedrich-Koenig-Straße 4 PLZ: 97080 Ort: Würzburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Die LOYS Investment S.A. überträgt per Ablauf des 30.12.2022 die von ihr verwalteten Fonds auf die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A..

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: LOYS Investment S.A Registrierter Sitz, Staat: Munsbach, Luxemburg

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 30.12.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 0,00 0,00 0,00 16.524.783 letzte 5,03 0,0 5,03 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0007193500 0 0 0,00 0,00 Summe: 0 0,00

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % n/a 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Die LOYS Investment S.A. wurde zum 31.12.2022 in Liquidation gesetzt und überträgt alle von ihr verwalteten Fonds auf die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Datum 03.01.2023

(Ende)

