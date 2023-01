NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. 2023 beginne für den US-Internetsektor mit Rezessionsgefahren, aber es gebe auch Grund für vorsichtigen Optimismus, schrieb Analyst Nikhil Devnani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien inzwischen auf einem vernünftigen Niveau angekommen, die Erwartungen zurückgeschraubt worden, und die Stimmung sei weiter negativ. Als Anhänger der Fundamentalanalyse glaube er an den langfristigen Rückenwind und an die Umsatzchancen, angefangen beim Online-Handel bis zur Cloud./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K3059

