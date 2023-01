Der Dortmunder Chip-Spezialist hat im Rahmen der CES in Las Vegas am vergangenen Wochenende neue Produkte vorgestellt, unter anderem Lösungen für eine zuverlässige und sichere Objekterkennung, z. B. für Einparkassistenzsysteme und autonomes Fahren. Damit ist man bei der automobilen Zukunft voll dabei und profitiert zudem von der anhaltenden Knappheit bei Automotive-Chips. Der Automotive-Sektor wird laut aktueller Einschätzung des VDA über mehrere Jahre mit Lücken in der Halbleiterversorgung zu kämpfen haben. Der Grund:Die Kapazitäten werden vor allem bei kleinen Strukturgrößen, die nicht in der Autoindustrie verwendet werden, erweitert. Von geschätzt rd. 680 Mrd. $ an Investitionen bis zum Jahr 2025 fließen lediglich 20 % in für die Autoindustrie relevante Chipgrößen. Für ELMOS ist das in doppelter Hinsicht bedeutend. Wir warten auf ein Kaufsignal.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 02! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 02 u.a.:++ "Look on the market" bleibt die Richtlinie++ DAX und MDAX differieren in ihren Potenzialen++ SIEMENS HEALTHINEERS ist die wertvollste SIEMENS-Tochter++ CUREVAC wird neuer Hoffnungsträger++ Wie groß ist das Comebackpotenzial im Nasdaq?++ Besonderheit beim GoldpreisIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info