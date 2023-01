Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise kamen im Dezember wie erwartet: Die Gesamtrate fiel um -0,1% M/M, die Kernrate stieg um 0,3% M/M, so die Analysten der Nord LB.Die Inflationsrate sei damit den sechsten Monat in Folge auf nunmehr 6,5% Y/Y zurückgegangen, die Kernrate den dritten Monat in Folge auf nun 5,7%Y/Y. Für die FED sei das ein Teilerfolg. Größtenteils sei diese gewisse Entspannung aber den rückläufigen Energiepriesen geschuldet - andere Bereiche hätten noch Zuwächse (wie Housing) verzeichnet. Diese Daten würden für ein Abbremsen - aber wohl nicht für eine Vollbremsung - bei der Zinsanhebungsorgie der FED sprechen: 25 Basispunkte auf der nächsten FOMC-Sitzung am 1. Februar dürften nun angesagt sein. Immerhin seien aber signifikante Anzeichen eines moderateren Preisauftriebs auszumachen. Angesichts der Warnsignale von der Konjunkturseite (PMIs, Immobilien, Konsum) sollte die FED aber danach abwarten - ansonsten heiße es sicher: "2023 - thy name is recession". (12.01.2023/alc/a/a) ...

