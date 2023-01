Seit dem vergangenen Freitag befindet sich Gold weiterhin in einem soliden Anstiegstrend, obwohl dessen Preis seit Wochenanfang tendenziell in einer Seitwärtsbewegung verharrte. Im Vorfeld der durchaus positiven Erwartungen an die heute Nachmittag zur Publikation anstehende US-Inflationsrate im Dezember macht sind unter den Marktteilnehmern derzeit jedoch wieder Kauflaune breit.Im Vorfeld der um 14:30 Uhr erwarteten Publikation der Dezember-Inflationsrate in den USA tendiert der Goldpreis freundlich. Die Ökonomen erwarten im Vergleich zum Vormonat November mehrheitlich ...

