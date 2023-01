Das Rennen um den Depot Champ geht in die letzten Runden - nur noch 2 Livesendungen bis zur Siegerehrung am 26. Januar. Erstmals im neuen Jahr treten die 3 Börsenprofis heute Abend um 19 Uhr wieder live gegeneinander an. Seien Sie dabei und erfahren Sie, mit welchen Titeln die Champs diese Woche nach vorn preschen.So viel können wir im Voraus verraten: Den Top-Einzelwert hat Alfred Maydorn im Depot, American Lithium schoss seit dem Kauf am 6. Dezember 2022 durch die Decke und liegt aktuell über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...